Katholische Kirchengemeinde : St. Anna hat Hygienekonzept für Sternsinger ausgearbeitet

Lintorf Die Hausbesuch erfolgen kontaktlos und mit Abstand. Die Segenswünsche können aber auch an ausgewählten Stellen in Lintorf, Breitscheid, Hösel und Eggerscheidt abgeholt werden.

(RP) Die Kirchengemeinde St. Anna hat ihre Sternsingeraktion abgestimmt. In Hösel, Eggerscheidt, Breitscheid und Lintorf wird es jeweils wieder mehrere Familien geben, die sich im Zeitraum vom 16. bis 23. Januar als „Anlaufstellen“ zur Verfügung stellen.

Bei diesen Anlaufstellen kann wie im letzten Jahr kontaktlos der Segensaufkleber beziehungsweise ein Kreidestück mitgenommen werden, und die Spende in einem Umschlag in einen gekennzeichneten Briefkasten gelegt werden, der regelmäßig geleert wird. Zusätzlich werden einige Sternsingerinnen und Sternsinger am 15. Januar exemplarisch einige Haushalte unter Einhaltung eines besonderen Hygienekonzeptes besuchen.