Spuren auch in Ratingen Bandenmäßiger Betrug: Einsatz auch in Ratingen

(kle) Es war ein minutiös vorbereiteter Einsatz: In einem durch die Staatsanwaltschaft Detmold und die Kreispolizeibehörde Mettmann geführten bundesweiten Sammelverfahren gegen eine international agierende Betrügerbande sind am Mittwoch bei 17 Durchsuchungen in Deutschland, Estland und Lettland drei Beschuldigte verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen mehr als 270 Fälle des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges durch Versendung gefälschter Gerichtskostenrechnungen vor. Sie sollen seit September 2020 mehr als 150.000 solcher Rechnungen aus dem Raum Düsseldorf heraus verschickt und dadurch bei mehreren tausend Unternehmen und Vereinen einen Schaden von 2,5 Millionen Euro verursacht haben. Auch in Ratingen waren Einsatzkräfte tätig. Bei dem länderübergreifend zeitgleich durchgeführten Zugriff in den frühen Morgenstunden waren insgesamt etwa 70 Polizeibeamte sowie ein Banknoten- und ein Rauschgiftspürhund im Einsatz. Detmolder Staatsanwälte begleiteten die Festnahmen in Estland und im Rheinland. In Düsseldorf, Ratingen und Langenfeld beschlagnahmte die Polizei Beweismittel und sicherte aufgefundenes Bargeld, weitere Vermögenswerte und Betäubungsmittel, sowie eine scharfe Schusswaffe. Im Zuge des Verfahrens sind zudem etwa 300 Bankkonten eingefroren worden. Gegen die in Estland und Lettland verhafteten Beschuldigten soll nach ihrer Auslieferung gemeinsam mit dem in Düsseldorf festgenommenen Beschuldigten und möglichen weiteren Mittätern vor dem Landgericht Detmold Anklage erhoben werden. Das Strafgesetzbuch sieht für jede der Taten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor.