Sagenhaftes im Ratinger Wald Nächtlicher Spuk am Teufelshorn

Das Teufelshorn ist nicht nur der Name zweier Berge in den Berchtesgadener Alpen sondern bezeichnet auch einen mystischen Ort in unseren heimischen Wäldern. Neben Bergbaurelikten des Bergwerks Diepenbrock (wo überwiegend Bleierze abgebaut wurden) sowie Halden, Pingen und Schachtresten mit Ruinen von Maschinenhäusern befindet sich dort auch ein Hügel auf einer Lichtung, der diesen Namen trägt. „Das Teufelshorn ist aber nicht einfach zu finden. Es liegt östlich vom Duisburger Waldgebiet in der Nähe des ehemaligen Kinderheim „Maria in der Drucht" und zählt heute daher zu Mülheim. Vor 1929 lag es aber noch auf Breitscheider Gebiet“, erklärt Michael Lumer, Vorsitzender des Ratinger Heimatvereins. Und er weiß wovon er spricht, denn er kennt sich sowohl in der Lintorfer Bergbaugeschichte als auch mit den heimischen Sagen bestens aus.