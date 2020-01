Ratingen WEst : Sprachförderung: Stadt verlängert Programm

Ratingen WEst (RP) Das Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ in drei Kin-dergärten in Ratingen West soll um ein Jahr verlängert werden. In den Familienzentren Daimlerstraße und Erfurter Straße sowie in der Kita Breslauer Straße wird auch 2020 eine zusätzliche Halbtagskraft tätig sein, um Kinder besonders zu fördern, die zu Hause nicht Deutsch sprechen.

