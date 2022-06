Special Olympics : Sportler holen Medaillen bei den Special Olympics

Ratingen Eine fast 50-köpfige Sportdelegation der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann nimmt diese Woche in Berlin an den Special Olympics Nationalen Spielen teil. Jetzt gab es erste Medaillen für die Rollerskater zu verzeichnen.

() Die Spiele starteten am Sonntag und gehen bis Freitag. Rund 4.000 Athleten aus ganz Deutschland sind angereist, um in der Hauptstadt ein Fest der Begegnung zu feiern und in insgesamt 20 Sportarten anzutreten. Die Athleten der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann messen sich im Fußball, Golf, Rollerskating, Schwimmen und Tischtennis.