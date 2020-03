Politik : Sporthallen: Stadt beseitigt Mängel

Braucht die Verwaltung einen Masterplan? Die Bürger Union sagt: Ja, unbedingt! Doch der Rat lehnte den Vorstoß ab.

Die Fraktion der Bürger Union (BU) zeichnet ein Szenario, das auf den ersten Blick ein denkbar schlechtes Licht auf den Zustand hiesiger Sporthallen wirft. In einem Schreiben der BU, das der RP vorliegt, heißt es: „In Breitscheid ist eine (von zwei) Umkleiden und Toiletten seit Beginn der Sommerferien wegen eines Rohrbruches gesperrt. In Lintorf kommt es in den Sporthallen des Schulzentrums unregelmäßig zu Legionellenbefall in den Umkleiden, die zu Sperrungen führte und immer noch führt. Die Glaswände der beiden kleinen Sporthallen sind so marode, dass nicht nur Wasser eindringt, die Athleten müssen in dicken Pullovern trainieren, und die Böden sind eigentlich aufgrund des Alters und des Aushärtens nicht mehr zumutbar. In Homberg wartet der dortige Verein seit knapp zwei Jahren auf die Beseitigung eines Wasserschadens.“