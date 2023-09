Leichtathletik Festwoche für das Triathlon Team Ratingen

Diese Woche wird das Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 so schnell nicht vergessen: 15 Jahre nach der Vereinsgründung ging die Erfolgsgeschichte der Liga-Mannschaften nahtlos weiter. Nach dem Aufstieg der ersten Herren in die erste Bundesliga machte auch die Zweitvertretung den Sprung von der Ober- in die Regionalliga perfekt, zudem schaffte die dritte Mannschaft den Sprung von der Landes- in die Verbandsliga, und auch aus dem Nachwuchsbereich gab es frohe Kunde. Aber der Reihe nach.