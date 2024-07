Zugang für den Fußball-Oberligisten Alexandris hat wieder bei Ratingen 04/19 unterschrieben

Was sich abgezeichnet hatte, ist nun fix: Zissis Alexandris ist zu Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 zurückgekehrt. Der Stürmer war 2022 zur SG Unterrath in die Landesliga gewechselt, kam dort in zwei Spielzeiten auf 28 Tore und 13 Vorlagen in 58 Partien. In Ratingen war der 29-Jährige nicht so recht zum Zuge gekommen, nun soll er dem Vernehmen nach aber den neuen Cheftrainer Christian Dorda in den ersten Trainingseinheiten schnell von sich und seinen Qualitäten überzeugt haben. Im ersten Testspiel traf er beim 5:2-Sieg gegen den Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln einmal und legte Edwin Ramirez einen Treffer auf.