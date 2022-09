Eishockey, Regionalliga : Ratinger Ice Aliens sind am Sonntag im ZDF zu sehen

In der Eishalle am Sandbach gibt es noch kein Eis. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Das ZDF dreht zum Thema Sport und Energiekrise und ist durch die Berichterstattung über die spätere Eisbereitung in der Halle am Sandbach auch auf die Ratinger Ice Aliens gestoßen. Ein Beitrag wird am Sonntag ausgestrahlt.

Am Dienstag hatten die Ratinger Ice Aliens Besuch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Natürlich nicht aus rein sportlichen Gründen, die Eishockey-Regionalliga hat keinerlei TV-Präsenz, sondern aufgrund der verspäteten Eisbereitung in der Halle am Sandbach, die ausgelöst Kostenpflichtiger Inhalt durch die Berichterstattung unserer Redaktion auch überregional für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Die Stadt Ratingen hatte den ursprünglich für Anfang August angedachten Termin für die Eisbereitung im Zuge der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise verschoben, um Energie zu sparen.

Erst als Aliens-Präsident Rainer Merkelbach in der Ratssitzung am 18. August klargemacht hatte, dass er den Verein abwickeln müsse, sollte es bis Mitte Oktober kein Eis geben, wurde die Tragweite der Entscheidung deutlich, in der Sitzung am 30. August verfügte der Rat dann, dass die Eisbereitung am 21. September beginnen soll, damit die Aliens noch vor der am 30. September beginnenden Saison auf heimisches Eis können – für die Unkosten externer Anmietung kann der Klub zudem mit der Stadt bis zu einem Betrag von 20.000 Euro abrechnen.