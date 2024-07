Schwimm-Europameisterschaft der Masters Muncan wird zweimal beste Deutsche in Belgrad

Im Schwimmbad dagegen war es da natürlich deutlich angenehmer, wenngleich die Lintorferin mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Es hinderte sie indes nicht daran, in ihrer Altersklasse (AK) 45 bis 49 Platz vier in ihrem Lauf über 100 Meter Brust zu erreichen – als Zwölfte des Gesamtklassements ihrer AK war sie damit beste Deutsche in Belgrad. Das gelang Muncan zudem über ihre Paradestrecke 50 Meter Brust, wo sie sogar als Achte in die Top-Ten kam. Und obwohl Freistil nicht ihre Lieblingsdisziplin ist, startete sie bei ihrer EM-Premiere auch dort über die 50 Meter und schaffte eine neue persönliche Bestzeit auf der Langbahn, was zu Platz 17 reichte.