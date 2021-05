Am Corona-Testzentrum : Vom Winde verweht in Lintorf

Lintorf Ein Pavillon des Corona-Testzentrums beim TuS 08 Lintorf hielt den Windstärken am Sonntag nicht stand: Er verfing sich in einem sechs Meter hohen Zaun und musste von der Feuerwehr eingeholt werden.

Da hatte sich der TuS 08 Lintorf am Freitag so viel Mühe gemacht, den sechs mal fünf Meter großen neuen Pavillon als Wartebereich seines Corona-Testzentrums zu verankern, da machte ihm der heftige Wind am Sonntag einen Strich durch die Rechnung. „Um 14.05 Uhr informierte Klaus Derichs telefonisch Detlev Czoske, den Vorstandsvorsitzenden des TuS 08 Lintorf, dass er im Vorbeifahren am Gesundheitszentrum TuSfit gesehen habe, dass sich ein Zelt am Ballfangzaun des Sportplatzes am Breitscheider Weg verfangen hat“, schrieb der Klub am Sonntag auf seiner Facebook-Seite.