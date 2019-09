Schwimmen : Ratinger Schwimmer verfeinern ihre Technik

Sophia Nguyen und der TVR sind in die Saison gestartet. Foto: Ralf Kastner/TVR

Ratingen Die letzten Ferienwochen haben die Aktiven des TV Ratingen bereits genutzt, um sich auf die neue Saison vorzubereiten, die nun gestartet ist. Trainer Ralf Kastner hat den Schwerpunkt auf die Technik gelegt und ist zufrieden.

Der TV Ratingen ist mit seinen Wettkampfmannschaften eins bis drei im Düsseldorfer Rheinbad in die neue Schwimm-Saison gestartet. Darauf hatten sich die jungen Aktiven bereits in den letzten Ferienwochen intensiv im Ratinger Freibad vorbereitet, neben bis zu zweimal Wassertraining am Tag stand dabei auch Lauftraining auf dem Programm.