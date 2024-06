Testspiel des Zweitligisten Schalke 04 spielt Anfang Juli in Ratingen

In knapp anderthalb Wochen wird das Stadion Ratingen wieder bestens gefüllt sein: Bei der 27. Auflage des Mehrkampf-Meetings des TV Ratingen sind mit Ausnahme der „Corona-Ausgabe“ im Jahr 2021 traditionell Tausende Zuschauer auf der Anlage. Diesmal geht es für die Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer am Wochenende 22./23. Juni um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris – und nur anderthalb Wochen später dürfte es erneut voll im Ratinger Stadion werden: Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 kommt.