Eishockey und Energiekrise : Ice Aliens sind am Sonntag erneut im Fernsehen

Ratingen Zum Thema Energiesparen war der WDR zu Gast beim Eishockey-Verein Ratinger Ice Aliens und sammelte Material für seine Sendung Westpol, die am kommenden Sonntag ausgestrahlt wird.

Das Thema Energie-Einsparungen beschäftigt alle, im Speziellen natürlich auch den Sport und seine Vereine. So hatte es eine große Debatte in Ratingen um die Eisbereitung in der Halle am Sandbach gegeben, die deutlich später erfolgte als ursprünglich geplant, um Kosten zu sparen. Letztlich bereitete die Stadt den Untergrund kurz vor Beginn der Eishockey-Regionalliga, sodass die Ratinger Ice Aliens immerhin ihr erstes Heimspiel am 30. September gegen den TuS Wiehl am Sandbach austragen konnten. Die zweite Begegnung auf heimischem Eis stand am Freitagabend gegen Aufsteiger ESV Bergisch Gladbach an und war bei Produktion dieser Ausgabe nicht beendet.