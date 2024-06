Kommentar zum 27. Mehrkampf-Meeting Sportlich war es weniger nachhaltig

Aber genau das taten längst nicht alle, die Ausstiegs-Quote war viel zu hoch. Von 20 gestarteten Zehnkämpfern zogen nur neun bis zum Schluss durch, mehr als die Hälfte hatte also den Wettkampf vorzeitig beendet, längst nicht alle aufgrund von Verletzungen wie bei den bedauernswerten Nils Kremling und – im Siebenkampf – Ivona Dadic, die schon nach der Anfangsdisziplin aufhören mussten. Die Frauen brachten von 24 Starterinnen immerhin noch 15 ins Ziel. Auch die Ergebnisse reichten in diesem Jahr nicht an das vergangene heran: Hatten 2023 noch stolze sieben Zehnkämpfer im Ziel mehr als 8000 Punkte, waren es in diesem Jahr zwei: Steinforth und Felix Wolter. Auch hier war es bei den Siebenkämpferinnen etwas besser: Viermal gab es 6000 Punkte oder mehr, im Vorjahr war das fünf Athletinnen gelungen.