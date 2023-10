Fußball, Oberliga VfB 03 sieht große Lerneffekte

Der Oberliga-Sechste VfB 03 Hilden eröffnet am Freitagabend als klarer Favorit gegen das Schlusslicht SC St. Tönis den zehnten Spieltag (20 Uhr). Im Flutlichtspiel an der Hoffeldstraße streben die Schwarz-Weißen den fünften Heimsieg an, um den Platz im oberen Drittel zu festigen oder aufgrund der möglichen günstigen Konstellation weiter nach oben zu klettern.