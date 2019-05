Handball : Verstärkte Ratinger bleiben Landesligist

RATINGEN Moritz Metelmann war für die TVR-Zweite beim überraschend klaren 29:22 in Wuppertal Gold wert.

Der TV Ratingen II bleibt in der Handball-Landesliga, denn das Relegations-Rückspiel beim Wuppertaler SV gewannen die Grün-Weißen überraschend deutlich mit 29:22 (15:10). Im Hinspiel hatten die Ratinger in der Europaringhalle nach einem klaren Rückstand beim 28:27 am Ende allergrößte Mühe, wenigstens mit einem Tor Vorsprung in die zweite Partie zu gehen. „Jetzt sind wir alle erst einmal so richtig glücklich“, fand Kreisläufer Sebastian Schäper. Er jubelte vom Bodensee aus, wo er mit der Familie seinen Urlaub verbringt. Übers Amrtphone verfolgte Schäpger genau, was in Wuppertal ablief.