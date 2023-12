Handballer stehen vor hohen Hürden Verfolger TuS Lintorf tritt beim Spitzenreiter Unitas Haan an

Zum Ausklang der Oberliga-Hinrunde steht für die Handballer des TuS Lintorf eine kaum lösbare Aufgabe an. Es geht am ungewohnten Sonntagvormittag zum souveränen Tabellenführer Unitas Haan (11.15 Uhr, Adlerstraße). Nachdem zuletzt der Tabellennachbar Mettmann Sport den Erfolgslauf des TuS 08 ausbremsen konnte, gibt es eigentlich in der Nachbarstadt nichts zu verlieren. „Beim Saisonstart hätten wir nie geglaubt, so lange oben mitmischen zu können“, sagt dazu Lintorfs Pressewart Hajo Pfeiffer. „Wir wollten nicht absteigen, das war das erklärte Ziel. Aber Haan hat sich zuletzt in Überruhr schwer getan.“