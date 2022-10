Schwimmen : Erfolge für Schwimmer aus Ratingen und Lintorf

Unter anderem Celine Lehnard startete für den TV Ratingen bei den Verbandsmeisterschaften Kurzbahn in Wuppertal. Foto: Ralf Kastner

Ratingen/Lintorf Bei den Verbandsmeisterschaften auf der Kurzbahn in Wuppertal sind drei Delphine des TuS 08 Lintorf am Start und 39 vom TV Ratingen. Beide Vereine dürfen sich über gute Leistungen ihrer Schwimmer freuen.

Die Reise zur Verbandsmeisterschaften Kurzbahn des Bezirks Rhein-Wupper in die altehrwürdige Schwimmoper in Wuppertal-Elberfeld war aus Sicht des TV Ratingen und der Delphine des TuS 08 Lintorf erfolgreich. Von letzteren hatten sich vier Aktive qualifiziert, drei traten an – Luana Schmitz musste krankheitsbedingt absagen, feuerte das verbliebene Lintorfer Trio aber an. Lea Weber landete über 50 Meter Freistil auf Platz 13 und über 50 m Rücken als Achte unter den besten Zehn. Emil Thissen schaffte dies gleich dreimal: 100 m Rücken (8.), 50 m Schmetterling und 50 m Rücken (jeweils 7.). Die jüngste Lintorferin, Friederike Limbacher, kam ebenfalls dreimal unter die Top 10: Über 200 m Freistil und 50 m Rücken wurde sie jeweils Neunte, das beste Ergebnis und einen Podestplatz sicherte sie sich über 50 m Schmetterling – hier gab es gar die Bronzemedaille.

Mit gleich 39 Aktiven aus zwei Trainingsgruppen war der TV Ratingen in Wuppertal dabei – und sammelte 38-mal Edelmetall ein, was ihm Rang sechs im Medaillenspiegel brachte. Da zahlte sich die intensive Vorbereitung auf die Kurzbahnsaison aus, in den Herbstferien wurde teilweise zweimal täglich trainiert. Trainer Christian Kowalis hatte für die TG 1 das Augenmerk auf die längeren Strecken ab 200 m gelegt. Ziel sollten neue persönliche Bestzeiten sowie die Anwendung der in den Trainingswochen verfeinerten Technik sein. Beides gelang.

Sophia Brauneck (Jahrgang 2009) überzeugte über die Kraulstrecken mit deutlichen Leistungssprüngen: Die 800 m in 9:27,87 Minuten und die 400 m in 4:33,57 sind für ihr Alter Spitzenwerte. Dass sie zugleich auch spritzig sein kann zeigte sie in 0:27,88 über die 50-m-Sprintdistanz. Etwas schneller war da von den TV-Schwimmerinnen nur Charlotte Wendel (2004) in 0:26;64. Sie schaffte dazu weitere Spitzenzeiten über 100 m Lagen, 100 m Schmetterling, 200 m Freistil und Platz zwei über die 50 m Rücken. Nach einem Auslandsjahr ist Celine Lehnard (2006) wieder in die Trainingsgruppe zurückgekehrt. Die Brustspezialistin konnte dabei insbesondere über die 100 m in 1:15.58 und die 200 m in 2:44,76 glänzen. Über die 100 m Brust noch ein Stück schneller war Amelie Makoski in 1:12,62.

Aus der TG2 gewann Titus Ditgen (2011) viermal Gold und stand dreimal als Zweiter auf dem Podest – er holte Medaillen in allen Lagen. Die gleichaltrige Charlotte Drenker erschwamm eine Goldmedaille über die 100 m Brust. Tessa Dahmen (2010) mit Gold und Silber, Enya Zeng (2010) sowie Theo Richter (2011) mit zweimal Silber und Bronze komplettierten die Riege der erfolgreichen Schwimmer. Aus der TG1 steuerten Timon Forsbach (2009) mit Gold und zweimal Silber, sowie aus dem Jahrgang 2007 Martin Elbe, Jonas Berger und Julian Brauneck sowie Sophia Nguyen (2009) und Helen Burchard (2004) weitere Medaillen bei.

So zogen die TV-Trainer ein zufriedenes Resümee. Kowalis konnte 106 neue persönliche Bestzeiten bei 119 Starts seiner Schützlinge verzeichnen. Dazu kamen dann von den erfahrenen Schwimmerinnen Wendel und Makoski sechs neue Vereinsrekorde. Dies unterstreicht, dass neben der Verbesserung jedes einzelnen Aktiven auch die Steigerung des gesamten Leistungsniveaus der Wettkampfschwimmer kontinuierlich gelingt.

Abteilungsleiter Ralf Kastner, der mit Monika Baron-Lepper die TG2 betreut hat, sieht die Aktiven aller Altersgruppen gut gerüstet für die kommenden Wettkämpfe. Für die anstehenden NRW-Kurzbahnmeisterschaften an derselben Stelle wird der TVR elf Aktive melden können. Für die jüngeren Aktiven beginnt dann in drei Wochen mit der DMSJ ein Mannschaftswettbewerb.

(RP/ame)