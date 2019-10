Schwimmen : Medaillenregen für Schwimmer des TV Ratingen

Ratingen Bei der Kurzbahn-Verbandsmeisterschaft in Wuppertal gibt es für die Aktiven des TV Ratingen 71-mal Edelmetall und 170 neue persönliche Bestleistungen bei 208 Starts. Keine Altersklasse ragt heraus, das Niveau ist überall hoch.

Dabei stach nicht ein Jahrgang heraus, die TV-Schwimmer präsentierten sich stark in allen Altersklassen. Verbandsmeistertitel holten dabei die Ratinger Helen Burchard (3x, Jahrgang 2004), Maira Hintze (3x, Jg. 2000), Ben Juretzki (4x, Jg. 2007), Sonja Music (1x, Jg. 2007), Sophia Nguyen (3x, Jg. 2009), Hugo Richter (1x, Jg. 2008), Kian Tewes (2x, Jg. 2003), Lea Weber (1x, Jg. 2005) und Charlotte Wendel (8x, Jg. 2004). Letztere konnte mit der schnellsten Zeit aller Starterinnen in allen Altersklassen über 100 Meter Lagen in 1:06,33 Minuten sowie über 200 m Brust in 2:43,09 überzeugen. Dazu freute sie sich insbesondere über die neue persönliche Bestzeit über 100 m Freistil in 0:58,56. Die 0:31,32 über 50 m Rücken von Helen Burchard bedeuteten nicht nur Platz eins in der Alterswertung, sondern waren gleichzeitig die zweitschnellste Zeit in der offenen Klasse über diese Strecke. Gute Leistungen über 200 m Rücken konnten in Wuppertal zudem Ben Juretzki (Jg. 2007) in 2:28,58 und Kian Tewes (Jg. 2003) in 2:20,64 zeigen.