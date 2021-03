Handball : Osterwind verlängert als Trainer der SG-Reserve

Ratingen Handball-Verbandsligist SG Ratingen hat mit Trainer René Osterwind verlängert, der damit in seine vierte Saison an der Seitenlinie geht. Die Zwangspause hat der Coach unterhaltsam überbrückt.

Die SG Ratingen setzt auf Kontinuität in ihrer Reserve. Daher wurde der Vertrag mit Trainer René Osterwind vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. Osterwind trainiert die Verbandsliga-Mannschaft bereits seit 2018, als er das Amt von Leszek Hoft übernahm. Seitdem hielt Osterwind mit seinem Team konstant die Klasse und will sich in der Verbandsliga nun sukzessive nach oben arbeiten. Beim Abbruch der Saison durch die Coronavirus-Pandemie im Oktober belegte er Rang neun mit 5:5 Punkten. Mit der Verlängerung bis 2022 geht Osterwind in seine vierte Saison als Trainer der „Zwoten“.