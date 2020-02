Handball : Trotz Niederlage kann der TV Ratingen stolz auf sich sein

Ratingen Dem Tabellenführer der Handball-Verbandsliga liefern die Grün-Weißen einen großen Kampf, doch die Bergischen Panther II haben bei ihrem 29:28-Sieg das bessere Ende für sich. TV-Trainer Jörg Schomburg hebt die Leistung des kompletten Kaders gegen die verstärkten Gäste hervor.

106 Sekunden vor dem Ende bringt der überragende Mats Wiedemann den TV Ratingen im Heimspiel der Handball-Verbandsliga gegen den Tabellenführer Bergische Panther II mit 28:27 in Front – die nächste Sensation in Folge für die Grün-Weißen nach dem Sieg beim Bergischen HC II ist greifbar nahe. Alexander Zapf gleicht für die Gäste aus, die Ratinger Trainer Jörg Schomburg und Chris Schweinsberg nehmen eine Auszeit. Danach hat ihr Team die erneute Führung in der Hand, zumal Zapf eine Zeitstrafe kassiert und die Hausherren so in Überzahl sind.