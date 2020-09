Nach 19:34 in Überruhr : TV Ratingen hat die Pleite abgehakt

Tristan Beckmann (mitte) ist beim TV Ratingen wieder dabei gegen Styrum. Bastian Schlierkamp (links) hat das Spiel der SG Ratingen II in Kettwig auf Mittwoch verlegt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen In der Verbandsliga geht es für die Handballer des TV Ratingen am Samstag daheim gegen den TV Styrum mit einem wurfgewaltigen Halblinken. Die SG Ratingen II hat berufsbedingt personelle Sorgen und spielt so erst Mittwoch in Kettwig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Die Totalpleite vom vergangenen Samstag bei der SG Überruhr (19:34) hat Jörg Schomburg, der Handballtrainer des TV Ratingen, vor dem Montagtraining nur ganz kurz angesprochen. Dann war die Sache abgehakt. „Mit den Überruhrern können wir uns derzeit nicht messen“, sagt dazu sein Co-Trainer Chris Schweinsberg, „die sind viel zu stark, die werden ganz oben mitmischen. Wir haben andere Ziele, wir wollen nicht da unten rein geraten, wollen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und konzentrieren uns jetzt voll auf den kommenden Gegner TV Styrum.“

Anpfiff am Europaring am Samstag ist um 17.30 Uhr. Styrum ist Aufsteiger, hat die Landesliga 3 in der vergangenen Spielzeit souverän beherrscht (klarer Tabellenführer beim Saisonabbruch) und ist zweifellos eine Bereicherung für diese Verbandsliga 2. Beim Auftakt wurde der Mitaufsteiger TV Haan 26:25 bezwungen, der Heimsieg fiel aber klarer aus, als es das Ergebnis besagt. Denn kurz vor Schluss lag Styrum mit sechs Toren vorne und hat im Halblinken Markus Burczyk einen überragenden Werfer: Elf Bälle setzte er den Haanern in die Maschen. Schweinsberg kennt ihn wie jeden guten Handballer in dieser Spielklasse: „Gegen diesen Jungen müssen wir speziell aufpassen. Das wird nicht einfach.“

Seine Ratinger sind für dieses erste Heimspiel besser aufgestellt als in Überruhr. Torwart Max Scholz ist wieder fit und Tristan Beckmann aus seinem Frankreich-Urlaub zurück. Er kann im Rückraum für Entlastung sorgen, denn Mats Wiedemann und Moritz Metelmann können das nicht allein 60 Minuten lang bewältigen. Metelmann benötigt zudem wegen seiner Rückenprobleme und der kraftraubenden Abwehrarbeit gewisse Pausen. Mit Zugang Jonas Krücken (Fingerbruch) und Ali Tuna Demir (verletzt) ist noch nicht zu rechnen.