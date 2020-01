Handball : TV Ratingen testet Talente

Ratingen Schwarz-Weiß Essen ist kein Maßstab für den TV Ratingen, der mühelos 41:29 gewinnt und seine Trainer weiter bindet: Jörg Schomburg und Chris Schweinsberg bleiben beim Verbandsliga-Team, Stefan Oberwinster bei der Landesliga-Reserve.

Wie erwartet war Schwarz-Weiß Essen kein ernsthafter Gegner. So setzte Schomburg in Tobias Demming einen A-Junior ein, der eine gute Leistung brachte. Moritz Metelmann erhielt schon früh zwei Zeitstrafen und wurde dann im Abwehrbereich kaum noch eingesetzt. Auch Mats Wiedemann stürmte nur in den ersten 30 Minuten. Dann hatte der von Schweinsberg geholte Routinier seine Dienste geleistet. Was er kann, weiß man, die jungen Nachwuchskräfte sollen Praxis bekommen. Schweinsberg setzte total aus, ebenfalls Thomas Hanneken (auch ihn holte Schweinsberg im Sommer an den Europaring) und das Eigengewächs Benny Heimes. „Wir wollen die Entwicklung der jungen Spieler sehen“, so der Co-Trainer. „Wir sind sehr zufrieden mit ihnen, sie bringen viel Spielfreude mit.“ Einer hatte eine rabenschwarzen Tag: Max Beckmann, der große Publikumsliebling am Europaring. Ihm gelang nichts, und dann sah er ein, dass es besser ist, mal draußen zu bleiben. „Der Max kommt mit so etwas bestens klar“, sagte Schweinsberg dazu.