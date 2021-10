Handball : TuS Lintorf spielt gegen Spitzenreiter und Schlusslicht

Lintorf Beide Verbandsliga-Teams des TuS Lintorf genießen an diesem Wochenende Heimrecht, erwarten jedoch in ihren Handball-Partien Gegensätze.

Die erste Mannschaft des TuS Lintorf steht in der Gruppe 2 der Handball-Verbandsliga vor der nächsten Herausforderung, denn am heutigen Samstag (18 Uhr) gibt Spitzenreiter SG Überruhr seine Visitenkarte in der Halle des Schulzentrums an der Duisburger Straße ab. Die Essener haben einen Pluspunkt mehr auf dem Konto als der gastgebende Tabellendritte und zählen zu den Aufstiegsfavoriten. Die SG baut auf eine gute Mischung aus jungen Talenten und Routiniers, die bereits höherklassig spielten. Zu den erfahrenen Kräften im Überruhrer Team zählt der frühere Bundesliga-Profi Philipp Pöter, der nach langwieriger Knieverletzung wieder auf dem Feld Regie führt. Individuell stark sind aber auch Florian Lepper, Kay Sodys, Lars Kürten und Neuzugang Sebastian Mund.