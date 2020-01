Handball : TuS Lintorf ist auswärts eine Klasse für sich

Wuppertal In fremden Hallen fühlt sich der TuS Lintorf pudelwohl. So auch zum Verbandsliga-Hinrundenausklang. Die Grün-Weißen siegten bei der TG Cronenberg 30:24 (15:13), und ein erneuter Kantersieg war schon greifbar nahe. Nach 46 Minuten lagen die Gäste 26:15 vorne, ließen es dann aber ruhiger angehen, und die nun mächtig abstiegsgefährdeten Cronenberger kamen noch glimpflich davon.

In den sieben Auswärtsspielen bisher holte der TuS 08 stolze 13 Punkte in der Verbandsliga. Wenn da nur nicht diese fürchterliche Heimschwäche wäre, die Lintorfer könnten noch weiter oben stehen. Vom Anpfiff weg zeigten die Gäste in Cronenberg, dass sie allein der „Chef auf der Platte“ sind. Ein Vier-Tore-Vorsprung war schnell herausgeworfen, und nach dem Wechsel gab es sogar diese Elf-Tore-Führung, als Christoph Lesch nach 46 Minuten einen Siebenmeter zum 26:15 einwarf. Aber Cronenberg tat alles, um das Resultat in Grenzen zu halten. Was schließlich auch gelang. Lintorfs Trainer Markus Wölke wechselte nun alles durch, jeder sollte seine Spielanteile bekommen. So auch der 18 Jahre alte A-Junior Thierry Greday.