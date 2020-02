Handball : TuS Lintorf löst die Aufgabe seriös

Lintorf Gegen das Schlusslicht ETB SW Essen gibt sich der Handball-Verbandsligist TuS 08 Lintorf keine Blöße und gewinnt souverän 36:27. Trainer Markus Wölke konnte entspannt sein, die Einstellung bei seinem Team passte.

Mit dem Schlusslicht der Handball-Verbandsliga, dem ETB Schwarz-Weiß Essen, hatte der TuS 08 Lintorf in seinem Heimspiel wenig Mühe: Bis zum 13:15 in der 27. Minute hielten die Gäste mit, doch bis zur Pause hatten sich die Hausherren einen Vier-Tore-Vorsprung erarbeitet, den sie nach dem Seitenwechsel in einen klaren 36:27 (19:15)-Sieg ausbauten. „Das Ergebnis klingt klar, und letztlich war es das Spiel auch“, sagte Trainer Markus Wölke, in dessen Team sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten.