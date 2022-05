Triathlon : Ratinger Verbandsliga-Team startet mit Rang zwei

Dass TTR-Team (links) als Zweiter bei der Siegerehrung(v.l.): Daniel Held, Alexander Gossmann, Christopher Reiß und Lennard Böge. Sieger war der Duisburger SV (Mitte) vor den vier Athleten des Triathlon Team Düsseldorf. Foto: Drensteinfurt Triathlon/Dietmar Tietzmann

Ratingen Die Ratinger Verbandsliga-Mannschaft überzeugt bei der Premiere des Drensteinfurt-Triathlons im Münsterland. Derweil bieten die Talente des Vereins gute Leistungen beim nordrhein-westfälischen Nachwuchscup.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Drensteinfurt unweit von Münster hat das Triathlon Team Ratingen 08 II mit Rang zwei beim Saisonstart in der Verbandsliga Mitte einen schönen Erfolg gefeiert. Ebenso eröffnete die Mastersliga das Wettkampf-Jahr 2022: Mit zwei Mannschaften des TTR, die unter 31 gestarteten Trios die Plätze 16 und 25 belegten. Gut unterwegs waren auch die Ratinger Talente beim Nachwuchscup des Nordrhein-Westfälischen Triathlonverbandes (NRWTV). Top-Starterin war Marie Louisa Deppmeyer als Dritte der Jugend A.

In der Verbandsliga mussten Alexander Gossmann (1:57:46 Stunden), Christopher Reiß (1:58:22 Stunden), Lennard Böge (2:03:07 Stunden) und Daniel Held (2:12:24 Stunden) über eine Kurzdistanz von 800 Metern Schwimmen, 40 Kilometern auf dem Rad und zehn in Laufschuhen nur dem Duisburger Schwimmverein den Vortritt lassen. TTR-Cheftrainer Georg Mantyk zeigte sich sehr zufrieden mit seinen Schützlingen. „Das war ein starker Start in die Saison, auch wenn nicht jeder seine Topleistung abrufen konnte. Die Duisburger haben einen wirklich guten Wettkampf gezeigt.“

Der zweite Wettkampf über die Kurzdistanz mit Ratinger Athleten war der Wettbewerb der Masters. Markus Haschke (2:11:38 Stunden), Ditmar Drenker (2:23:27 Stunden) und Melanie Haschke (2:36:34 Stunden) belegten am Ende den 16. Platz. Alexander Kuppe (2:22:16 Stunden), Martin Rath (2:27:04 Stunden) und Lars Terörde (2:28:12 Stunden) landeten auf Rang 25.

Für den Nachwuchscup des NRWTV meldeten die Ratinger ein Quartett. Über Rang drei jubelte bei den weiblichen A-Jugendlichen Marie Louisa Deppmeyer nach exakt 1:19:00 Stunden. In diesen 79 Minuten war sie 800 Meter geschwommen, 20 Kilometer geradelt und fünf gelaufen. Ihre männlichen Altersgenossen beendeten ihre Rennen als Fünfte (Jonah Rühlemann in 1:10:08 Stunden) und Achte (Nico Rogmann in 1:16:07 Stunden).

Nick Frohnert kam nach 400 Metern Schwimmen, zehn Kilometern Radfahren und 2,5 Kilometern Laufen auf Rang sieben der Schüler A-Wertung (41:13 Minuten).

Neben den Liga- und den Nachwuchscupstartern fanden von den Ratinger Triathleten noch eine Reihe weiterer Aktiver den Weg ins Münsterland, und wieder gab es einen Bronzerang. Martin Rühlemann hatte die Kurzdistanz gewählt, die Ziellinie nach 2:25:16 Stunden überquert und daher Platz drei in seiner Altersklasse M50 erreicht. Stephan Sonnen trat über die längste Distanz des Drensteinfurter Renntages an: 1200 Meter Schwimmen, 60 Kilometer Radfahren und 15 Kilometer Laufen. In guten 3:49:57 Stunden lief er als Siebter ein, ebenfalls in der AK M50.

Die Familienstaffel suchten sich Lea Milnikel (200 Meter Schwimmen), Jannik Milnikel (zehn Kilometer Radfahren) und Anna Sowa (2,5 Kilometer Laufen) aus. 40:58 Minuten nach ihrem Start waren sie im Zielbereich wieder vereint und durften bei der Siegerehrung die Urkunden für den zweiten Platz entgegennehmen.

Jüngste Starterin des TTR war Kyara Goldmann, die über 50 Meter Schwimmen und 200 Meter Laufen (exklusive der Wechselzone) nach 4:52 Minuten einlief und Vierte ihrer Altersklasse wurde.

Genauso erfolgreich war Jenny Hilger im Jedermann-Triathlon, indem sie nach 1:22:23 Stunden Rang vier in ihrer Altersklasse W45 belegte. In diesem Wettkampf ging auch Cathrin Mundt an den Start. Nach 1:23:29 Stunden holte sie den 5. Platz in der AK W30.

Die nächsten Rennen für das TTR08 stehen bereits am Sonntag im Rennkalender. In Gütersloh feiern die Herren ihr Debüt in der Zweiten Triathlon-Bundesliga. Zudem steht der Wettkampf der Frauen in der NRW-Liga auf dem Programm.

(RP/bs)