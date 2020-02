Handball : Nitzschmann hilft der SG-Reserve

Ratingen Der Linksaußen des Handball-Regionalligist SG Ratingen geht bei der Reserve in der Verbandsliga in den Rückraum. Die Fehlerquote des Teams ist beim 25:29 gegen Kettwig aber zu hoch.

Vor der Heimpartie der SG Ratingen II in der Handball-Verbandsliga hatte Trainer René Osterwind noch gesagt, er wisse gar nicht, wen er gegen den Kettwiger SV aufstellen solle, so dünn ist die Personaldecke derzeit. Also fragte er bei Yannik Nitzschmann an, und der Linksaußen des Regionalliga-Kaders erklärte sich bereit, bei der Zweitvertretung in den Rückraum zu gehen. Verhindern konnte er die 25:29 (12:16)-Niederlage nicht, dafür war die Fehlerquote des Teams zu hoch: „Wir verwerfen vier Siebenmeter, haben insgesamt 24 Fehlwürfe und zehn Fehlpässe, und von sieben Abprallern kriegen wir nur einen. Dafür sind die Kettwiger dann zu schlau und souverän, als dass sie das nicht nutzen würden“, sagte Osterwind.