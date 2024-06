120 Jahre Ratingen 04/19 - Teil 2 Der Spitzenreiter der Ewigen Oberliga-Tabelle

Mit der Fusion zur Ratinger Spielvereinigung Germania 04/19 am 11. Mai 1965 wollte der Fußball-Klub sich auf eine breitere, bessere Basis stellen. Unabhängig von der Ligen-Zugehörigkeit florierte die Sportart, das Interesse an ihr wandelte sich über das Lokale hinaus. Als am 29. September 1973 die Legende des Hamburger SV und da bereits Ex-Nationalspieler Uwe Seeler im Ratinger Supermarkt „Mehr wert“ Autogramme schrieb, war der Andrang riesig. Ein Jahr später erlebte der nächste Supermarkt der Dumeklemmerstadt einen Ansturm, als Günter Netzer im „Ratio“ vorbeischaute: Der Nationalspieler war gerade erst von Borussia Mönchengladbach zu Real Madrid gewechselt.