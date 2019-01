Eishockey: Unterschiedliche Aufgaben für die Ice Aliens

Ratingen Nach dem Auswärtsspiel beim Vorletzten (Freitag) ist der Tabellenzweite Herford Sonntag (18 Uhr) zu Gast am Sandbach.

Auf die Ratinger Ice Aliens kommt wieder einmal ein Wochenende mit zwei völlig unterschiedlichen Anforderungsprofilen zu. Heute (20 Uhr) reist der Fünfte der Eishockey-Regionalliga West zur Zweitvertretung der Löwen Frankfurt, die mit mageren acht Zählern auf dem vorletzten Platz liegt. „Das wird kein Selbstläufer. Sie sind zwar hinten nicht so gut besetzt, auch nicht im Tor, können aber durchaus Tore schießen“, sagt Aliens-Coach Sikorski, der aber „drei Punkte mit nach Hause nehmen“ will.

Nach der Pflichtaufgabe in der Bankenmetropole am Main folgt am Sonntag (18 Uhr) im heimischen Eisstadion am Sandbach ein ganz anderes Kaliber. Mit dem Herforder EV (60 Punkte) ist der Tabellenzweite zu Gast. Mit 170 Toren stellen die Ostwestfalen die zweitstärkste Offensive der Liga, dies entspricht satten 6,53 Treffern pro Partie. „Wir sind klarer Außenseiter. Aber die letzten beiden Spiele gegen Herford, abgesehen von den Ergebnissen, stimmen mich optimistisch“, betont Sikorski.