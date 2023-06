Fußball, Bezirksliga Aktag erledigt die Aufgaben bei 04/19 II

Rein tabellarisch gesehen hat Ratingen 04/19 II die abgelaufene Saison auf Rang neun der Fußball-Bezirksliga beendet. Doch es war deutlich enger mit dem Klassenerhalt, als es der einstellige Tabellenplatz suggeriert. Bis zum Trainerwechsel von Ali Basboga zu Deniz Aktag im Winter sah die Oberliga-Reserve wie ein sicherer Absteiger aus, und auch nach dem vierten Pflichtspiel unter dem neuen Coach, dem 0:2 beim direkten Konkurrenten SC Velbert II, äußerte Aktag massive Zweifel am Klassenerhalt. Anschließend legte er aber eine Serie von vier Siegen in Folge hin und sicherte letztlich mit einem 6:3-Erfolg über die SSVg Velbert II am vorletzten Spieltag die Liga – auch dank vielfacher und permanenter Hilfe aus dem Oberliga-Kader.