Ulrike Böttcher im Porträt Ein halbes Jahrhundert im Dienst der Fitness

Seit mehr als 50 Jahren trainiert Ulrike Böttcher die Gymnastikfrauen des TV Ratingen (TVR) – und ein Ende ist nicht in Sicht. „Es ist ein schönes Gefühl, so lange schon dabei sein zu können“, betont die diplomierte Sportlehrerin. „In erster Linie denke ich aber nicht an mich, sondern an meine Kursteilnehmerinnen. Ich bin stolz auf die anderen Frauen, weil sie teilweise ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten Gymnastik machen. Das löst einiges in mir aus.“