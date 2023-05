Jugendfußball – Regionalliga U 15-Talente von Ratingen 04/19 brauchen Sieg über Münster

Die Erinnerungen sind noch frisch. Ende Oktober belohnten sich die Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19 für eine sehr überzeugende Leistung, weil der Linksverteidiger Elvedin Dzeladin noch in der letzten Spielminute zum 1:1-Remis beim SC Preußen Münster treffen konnte. Nachdem sich die Ratinger durch den fünften Tabellenplatz in der zweiten Staffel der Regionalliga West für die Meisterrunde qualifiziert hatten, treten sie am Samstag (15 Uhr) zum erneut in Münster an.