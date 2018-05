Lokalsport: TVR verabschiedet sich mit Erfolg

Ratingen Endlich herrschte beim TV Ratingen wieder einmal so richtig gute Stimmung. Das herrliche Samstagabendwetter ermöglichte dies auch, rund um die Europaringhalle war jedenfalls bis in die späten Abendstunden der Teufel los. Zumal dem Verbandsliga-Vizemeister endlich noch einmal ein gutes Heimspiel gelang mit dem 36:33-(20:15)-Sieg über den Nachbarn TB Wülfrath.

Vor dem Wechsel sah es schon gut aus für die Ratinger, mehr nach einem netten Spaziergang. So bei 17:10 nach 23 Minuten und 20:15-Pausenstand. Aber auch das warf die Wülfrather nicht aus der Bahn, sie kamen zurück und plötzlich musste der TV bangen, dass es noch eine vierte Niederlage in Folge zum Saisonausklang gibt.

Christian Zietz machte die Hallenansage und das wie immer mit Leib und Seele. "Wülfrath hat richtig stark gespielt, wirklich schade, dass diese Truppe absteigt. Am Ende waren wir konzentrierter, laufstärker und dann hatten wir mit Tim Pawlik auch den besseren Torwart." Der Routinier hielt zudem drei Strafwürfe in wichtigen Spielphasen. Der neue Handball-Chef Dr. Marcus Otten meinte: "Unsere Mannschaft geht jedenfalls in einer guten Verfassung in die Sommerpause."