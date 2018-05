Lokalsport: TVR-Schwimmer räumen bei NRW-Meisterschaft Medaillen ab

Ratingen Angeführt von der starken Charlotte Wendel holt der Ratinger Klub insgesamt zehn Podestplätze.

Zwei Bronzemedaillen erreichte Lena Görgens (2006), die erstmals bei den NRW-Meisterschaften startete, über 50 Meter Schmetterling in 0:32,77 Minuten sowie 100 Meter Schmetterling in 1:16,93 Minuten.

Neben den zehn Medaillenrängen schwammen die TV Sportler teilweise nur äußerst knapp an weiteren Podestplätzen vorbei. Emily Schier (2004) landete am Ende über alle Bruststrecken (50m, 100m und 200m) auf Platz vier. Ebenfalls Platz vier erreichten Niklas Ohle (2002) über die 100m Rücken in 1:06,23 und Helen Burchard (2004) über die 200m Rücken in 2:32,33.