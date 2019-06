Handball : TVR hat so viele Teams wie nie

RATINGEN Der Handball-Verbandsligist wird seine Mannschaften künftig enger verzahnen.

(wm) Mit 17 Handballmannschaften geht der TV Ratingen in die neue Saison. „Das gab es noch nie in unserer langen Vereinsgeschichte“, berichtet Marcus Otten, der Chef. Vier Herrenmannschaften gehen an den Start, drei Damen- und zehn Jugendteams. Auf die Jugendabteilung sind die Grün-Weißen besonders stolz, denn die A-Jugend spielt unter Trainer Ralf Trimborn in der Regionalliga, der zweithöchsten Deutschen Spielklasse an. Zudem konnte eine recht starke „A2“ gemeldet werden.

Die Verbandsliga-Mannschaft unter den Spielertrainern Jörg Schomburg und Chris Schweinsberg hat zwei Neue verpflichtet. Thomas Hanneken und Fabian Pani sind beide 22 Jahre alt, beides Rückraumspieler, sie wohnen in Düsseldorf und kommen von der HSG Neuss. Dort haben sie bisher in unteren Mannschaften gespielt. Doch waren sie nicht ausgelastet. In den kommenden Tagen erwartet Marcus Otten noch die Zusage eines dritten Spielers, da gilt es einige Kleinigkeiten zu klären, so Otten. Es gehen auch drei Spieler. Jens Szonn, Justus Abs und Nico Kötter wollen alle eine lange Handballpause einlegen, sie bleiben aber Vereinsmitglieder.