Handball : TVA-Handballer drücken „Zwoter“ die Daumen

ANGERMUND (wm) Im letzten Punktspiel der Handball-Oberliga geht es für den TV Angermund darum, Platz vier zu verteidigen. Die Blau-Weißen müssen beim TV Lobberich antreten, der lange tief im Abstiegskampf verwickelt war, zuletzt aber zwei Siege landete und v gesichert ist.

Aber dieses Spiel steht nicht unbedingt im Blickpunkt des Vereins. Die in der Bezirksliga spielende Reserve hat im Heimspiel gegen SFD 75 die Riesenchance, jetzt schon, am vorletzten Spieltag, Meister zu werden. Dann wäre für den Tabellenführer das Abschlussspiel bei Unitas Haan III nächsten Samstag ohne Bedeutung. Die Angermunder haben alle zehn Heimspiel gewonnen und drei Punkte Vorsprung auf den engsten Verfolger HV Meerbusch. Peter Mentzen ist der Spielertrainer und sein Bruder Oliver der überragende Akteur des Teams. Auch Oldie Benny Axning spielt mit und coacht bei Bedarf, wenn die Mentzen-Brüder sich auf der Platte tummeln. „Alle sind fest davon überzeugt, am Samstag sind wir Meister“, so Peter Mentzen.