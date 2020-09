Handball : TV Tiefenbroich erklimmt mit neuem Trainer die Tabellenspitze

Tiefenbroich Für die Tiefenbroicher Handballer läuft es in der Meisterschaft bislang rund. Spielertrainer Christoph Bruckner entwickelt seinen ganz eigenen Stil.

Der TV Tiefenbroich ist nach zwei Spieltagen und zwei Siegen neuer Tabellenführer der Kreisklasse 1. Es läuft also vorzüglich unter dem neuen Spielertrainer Christoph Bruckner. Die HSG Eller wurde an der heimischen Gothaer Straße sicher mit 38:29 (19:15) bezwungen. So torhungrig war der TVT ewig nicht mehr. „Wir können jetzt vor allem über außen viel Druck entwickeln“, erklärte der 39 Jahre alte Bruckner, der einen ganz neuen Stil geschult hat. „Wir haben zudem die Deckung auf Fünf/ Eins umgestellt, damit wird unser Angriffsspiel erheblich schneller.“ Vor allem Florian Bergmann und Marcel Tetztlaff sind es, die davon profitieren. Zudem ist mit Dominik Matic ein neuer Spieler zum TVT gestoßen, den man bestens gebrauchen kann.