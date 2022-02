Schwimmen : 41 neue Bestzeiten für TV-Aktive

Ratingen Die Ratinger Schwimmer sind trotz der Coronavirus-Pandemie gut vorbereitet worden – das zeigen ihre zahlreichen Steigerungen beim Wettkampf in Neuss. Amelie Makoski schafft sogar neue Vereinsrekorde.

Die Schwimmer des TV Ratingen haben in Neuss auf der 50-Meter-Langbahn wieder Wettkampfluft schnuppern können. Aufbauend auf intensiven Trainingseinheiten seit den Weihnachtstagen nahmen 34 Aktive mehrerer Wettkampfmannschaften betreut durch Monika Lepper, Ralf Kastner und Christian Kowalis eine Standortbestimmung vor. Der Wettkampf war gut besetzt mit Aktiven aus ganz NRW, Hessen sowie den Niederlanden. Zum Gesamtbild trug auch die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft bei.

Ein überzeugendes Wochenende erlebte Amelie Makoski (Jahrgang 2003). Bei allen Starts konnte sie ihre Bestzeiten verbessern: Über die 50 m Brust im Vorlauf auf 0:33,55 Minuten, die sie im Finale mit 0:33,53 nachdrücklich bestätigte. Über die 100 m Brust verbesserte sie im Vorlauf ihre Bestzeit schon auf 1:14,7, um dann im Finale in 1:14,03 noch einmal eine deutliche Schüppe draufzulegen. Dazu kam dann noch ein erster Platz über die 200 m Brust in neuen 2:44,18.

Jill Koch (2006) schwamm in 0:30,82 ins 50-m-Schmetterlingsfinale, um sich dann dort noch einmal auf 0:30,61 zu verbessern. Dass sie auch gerne Brust schwimmt, unterstrich sie mit einer Zeit von 0:36,96 über die 50 m im Finallauf. Mia Wirminghaus (2006) schwamm sich ins 100-m-Brustfinale und schug dort in 1:22,64 als Fünfte an.