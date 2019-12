Ehrung : Julia Holzmann ist die erste Bundeskader-Athletin des TVR

Ratingen Der TV Ratingen hat bei einer Feierstunde rund 90 Aktive für ihre Medaillen auf Meisterschaften ab Bezirksebene geehrt. Alle bekamen ein T-Shirt mit der Aufschrift „Sportler des Jahres“ überreicht. Herausragend war die Nominierung von Julia Holzmann in den Bundeskader Dreisprung.

Rund 90 Sportlerinnen und Sportler aus den Abteilungen Fechten, Geräteturnen, Leichtathletik, Schwimmen und Handball hatten sich in der festlich geschmückten Turnhalle des TV Ratingen eingefunden und wurden unter der Leitung von Präsidentin Silvia Glander für ihre Medaillen auf den Meisterschaften ab der Bezirksebene geehrt. Viele waren auch bei den Westdeutschen Meisterschaften und brachten dort hervorragende Leistungen. Ganz besonders wurden in diesem Jahr allerdings die Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften geehrt. Zehn Schwimmer, drei Fechter und acht Leichtathleten haben in 2019 den Sprung zu den höchsten Meisterschaften geschafft. Hier gewannen die Fechter Tristan Teichner, Julian Rober und Luka Krüger Bronze im Team.