Frauen-Handball, Verbandsliga TV Ratingen verpasst den dritten Sieg in Serie

RATINGEN · Trotz eines gut gefüllten Kaders läuft es bei den Ratinger Handballerinnen im Duell gegen den Verbandsliga-Rivalen Wermelskirchener TV nicht wirklich rund. In einer offenen Partie setzen sich am Ende die Gäste besser in Szene.

12.12.2023 , 19:33 Uhr

Charlotte Schultz glich in der zweiten Halbzeit zum 17:17 aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Julian Schmitt