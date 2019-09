Handball : TV kann Metelmann nicht ersetzen

Ratingen Die Ratinger verlieren nach dem Ausfall ihres Torjägers, der Knöchel schwoll gleich dick an, alles deutet auf eine lange Verletzungspause hin, 22:28 gegen Wülfrath. „Entscheidend waren die vergebenen Chancen in der Endphase“, sagte Co-Trainer Chris Schweinsberg.

Vor dem Saison-Auftaktspiel des TV Ratingen gegen den Aufsteiger TB Wülfrath strahlte Handball-Chef Marcus Otten ganz viel Zuversicht aus. „Wir konnten kurzfristig noch ein echtes Talent verpflichten. Das ist Ali Tuna Demir, er ist 20 Jahre alt und kommt von den Vikings. So einen gut geschulten Jungen brauchten wir noch.“ Später gab es für den 51 Jahre alten Homberger nichts mehr, was ihn strahlen ließ. Seine Verbandsliga-Truppe verlor klar 22:28 (12:13) und dann verletzte sich der seit Jahren beste Ratinger Moritz Metelmann ganz schwer am linken Knöchel. Der schwoll gleich dick an, alles deutet auf eine lange Verletzungspause hin. Als er ausschied, zwölf Minuten waren noch zu spielen, da hatte Wülfrath gerade mit 21:20 wieder eine Führung erzielt. Aber alles war offen, aber ohne Metelmann verlor der TV sang- und klanglos 22:28.