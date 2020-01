Handball : TV Ratingen muss sich Kettwig geschlagen geben

Ron Czarnecki (am Ball) glaubte zur Pause noch fest an einen Auswärtssieg, am Ende musste sich sein TV Ratingen aber geschlagen geben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kettwig Nach sechs erfolgreichen Spielen in Folge verliert der TV Ratingen beim Nachbarn SV Kettwig 28:29, die Verbandsliga-Partie ist über die gesamte Spielzeit offen. Trotz Ballbesitz in den letzten 30 Sekunden springt kein Punkt mehr für die Gäste heraus.

Ron Czarnecki hielt nichts davon, in der Pause mit in die Kabine zu gehen. Der Linksaußen vom TV Ratingen ballerte im Verbandsliga-Auswärtsspiel beim SV Kettwig lieber mit den Torhütern rum, und auf den 12:13-Pausenrückstand angesprochen, meinte er: „Das biegen wir. Macht euch keine Sorge, wir gewinnen.“ So ganz richtig lag er nicht. Seine Ratinger machten ein gutes Spiel, aber die Kettwiger auch, und am Ende stand für den TV Ratingen eine 28:29-Niederlage. Erstmals nach sechs Partien ging damit also wieder ein Punktspiel verloren.