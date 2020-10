Handball, Verbandsliga : TV Ratingen zeigt sich flügellahm

Ratingen Ohne Gefahr von den Außenpositionen gibt es die nächste Niederlage für den TV Ratingen: 22:24 daheim gegen TB Solingen. Nur Moritz Metelmann allein kann es nicht richten.

Der TV-Handballchef Marcus Otten und sein Vorgänger Thomas Oberwinster saßen beim Verbandsliga-Heimspiel gegen TB Solingen am Euparing im Vorraum und kannten keine Gnade, sie ließen keinen Zuschauer in die Halle. Die Infektionsgefahr ist den Ratingern einfach zu groß. Eine Ausnahme gab es auf eindringliches Bitten für den RP-Berichterstatter, aber fein getrennt von sämtlichen Akteuren, für die es um wertvolle Punkte ging. Und die gingen an die Solinger, der Turnverein unterlag 22:24 (9:11), es war die vierte Niederlage in Folge, er bleibt auf einem Kellerplatz.