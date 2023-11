Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen müssen sich wieder sammeln

Zunächst lieferten sich die Kontrahenten ein ausgeglichenes Duell, sodass sich niemand absetzen konnte. Vor der Pause erzielten die Gastgeberinnen eine knappe 16:14-Führung. Im zweiten Durchgang konnte der TVR den Rückstand nicht mehr aufholen. „Nachdem wir in der ersten Halbzeit noch einige Siebenmeter bekommen hatten, pfiff der Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit gar keine Siebenmeter mehr für uns. Dabei gab es einige Situationen, in denen unseren Spielerinnen an den Hals oder an den Arm gegriffen wurde. Aus unserer Sicht war es sehr ärgerlich, dass die Siebenmeterpfiffe ausblieben“, sagte Höfig.