Frauenhandball, Verbandsliga Wegberg ist zu stark für den TVR

„Einerseits nehmen wir zur Kenntnis, dass wir auch dem Tabellenführer in einigen Phasen des Spiels auf Augenhöhe begegnen konnten. Andererseits wurden wir erneut für unsere Fehler bestraft. Wir müssen so schnell wie möglich die nächsten Punkte einfahren“, stellte Höfig fest. Weil die Ratingerinnen nach dem Spiel beim Niederbergischen HC (18:22) die nächste Niederlage einstecken mussten, rutschten sie mit 22:18 Zählern auf den sechsten Platz ab. Nach den Osterferien tritt der TVR am 23. August (13 Uhr) beim LTV Wuppertal an.