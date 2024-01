Frauenhandball, Verbandsliga Ratingerinnen erleben ein Debakel

Obwohl sich die Ratingerinnen in der Halbzeit einige gute Vorsätze gemacht hatten, machten sie im zweiten Durchgang so weiter wie bisher. Die überragende BHC-Akteurin Pauline Decker sorgte mit drei Treffern in Folge für das 29:17 (39.). „Manchmal waren wir tatsächlich in der Lage, einige gegnerische Angriffe zu unterbrechen. Insgesamt konnten wir aber nicht mit der Schnelligkeit des Gegners mithalten. Im Umschaltspiel waren wir ganz klar unterlegen“, sagte Höfig.