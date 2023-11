Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen treffen zu selten

Dabei hatte das Spiel ausgeglichen begonnen, Marisa Kinscheck brachte die Ratingerinnen 1:0 in Front. Das 6:5 nach rund elf Minuten durch Christiane Ackermann sollte aber die letzte Führung der Gastgeberinnen sein. „Schon in der ersten Halbzeit war die Wurfquote nicht gut, aber wir sind mit nur einem Tor Rückstand relativ zuversichtlich in die Pause gegangen“, beschrieb Höfig.