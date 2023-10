Handball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen brechen ein

Nachdem die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) die jüngsten drei Saisonspiele allesamt gewonnen hatten, gingen sie als klarer Favorit in das Duell mit dem Abstiegskandidaten SG Langenfeld (SGL). Doch in dem wichtigen Heimspiel konnte das Team von Spielertrainerin Sandra Höfig mehrere Führungen nicht verteidigen – und verlor am Ende überraschend 29:30 (18:15). „Wir hatten noch nie ein Spiel in der Meisterschaft, in dem wir so wenige Angriffe gefahren sind“, stellte Höfig fest.